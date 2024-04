No próximo dia 25, o Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora, receberá pela primeira vez a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, às 20h. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos a partir desta quinta-feira (18).

O concerto sob a regência do maestro Cláudio Cruz, e com o solista de oboé Joel Gisiger, traz obras de Carl Maria Von Weber, Richard Strauss e Robert Schumann, e é parte das celebrações pelos dez anos da orquestra residente da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

A orquestra tem 55 jovens talentos, com idades entre 15 e 24 anos, a maioria moradores de comunidades do Rio de Janeiro, a orquestra é fruto do projeto Ação Social pela Música do Brasil (ASMB), uma organização sem fins lucrativos, que há 25 anos atua no ensino de música clássica a jovens e crianças que vivem em áreas de vulnerabilidade pelo estado.

De acordo com a Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), O concerto de Juiz de Fora integra uma vasta agenda comemorativa que se estende ao longo de todo o ano.

Confira abaixo o programa do concerto:

Carl Maria Von Weber (1786 - 1826)

Der Freischütz: Abertura

Instrumentação: 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes, 3 trombones, tímpanos, cordas.



Richard Strauss (1864 – 1949)

Concerto em Ré Maior para Oboé e Orquestra, AV 144, TrV 292

I . Allegro Moderato



II . Andante



III . Vivace – Allegro



Instrumentação: 2 flautas, cor inglês, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas e cordas





**** intervalo ****



Robert Schumann (1810 – 1856)

Sinfonia No. 3 em Mi Bemol Maior, Op. 97, “Renana”;

I . Lebhaft



II . Scherzo – Sehr mässig



III. Nicht schnell



IV. Feierlich



V . Lebhaft – Schneller

Instrumentação: 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes em si bemol, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes, 3 trombones, tímpano e cordas



