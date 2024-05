Mais de 300 coreografias vão agitar a 17ª edição do Festival Amadança neste fim de semana, em Juiz de Fora. Cerca de 800 bailarinos se apresentarão no Teatro Paschoal Carlos Magno e as melhores performances serão reapresentadas na Noite de Gala do Amadança, no próximo dia 11.

Para antecipar as mostras, nesta sexta-feira (3) o festival oferece quatro opções de oficina: Ballet Clássico Intermediário, Sapateado norte-americano Intermediário, Dança Contemporânea e Jazz Dance.

As oficinas são abertas a todos os interessados, participantes ou não das mostras do festival. Os links de inscrição nas oficinas estão disponíveis na bio do Instagram @amadancajf.

Ao todo, são 314 coreografias inscritas no festival com apresentações neste sábado (4) e domingo (5). O evento reunirá cerca de 800 bailarinos, com idades entre 6 e 55 anos, e são 40 grupos participantes de Juiz de Fora e outras dez cidades da região: Viçosa, Canaã, Ponte Nova, Conselheiro Lafaiete, São João Del Rei, Barbacena, Santos Dumont, Três Rios, Além Paraíba e Petrópolis.

Os ingressos para as cinco sessões do festival podem ser adquiridos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) + taxa de operação, na plataforma Uniticket, conforme o dia de apresentação:

Festival

De acordo com a PJF, o festival tem como objetivos promover a dança local e fomentar o intercâmbio artístico/cultural. Entre as modalidades a serem apresentadas estão Clássico de Repertório, Contemporâneo, Dança do Ventre, Clássico Livre, Jazz, Danças Populares, Neoclássico, Sapateado, Danças Urbanas, Estilo Livre, Danças Moderna e Dança de Salão.



De caráter competitivo, o Amadança distribuirá troféus para os classificados em 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria. Também serão entregues bolsas de estudos e convites para participação em eventos.

O Amadança tem direção de Paulo Garcez, e a Banca de Jurados será formada por Erick Gutierrez, Regina Sauer, Paulo Rodrigues e Felipe Lemos.



O Teatro Paschoal Carlos Magno fica na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, no Centro.