A 23ª edição do Primeiro Plano, o Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, está com inscrições abertas. O evento será realizado em novembro deste ano, em local que ainda será definido.

Os trabalhos de cineastas estreantes de Juiz de Fora e Zona da Mata, e de países da América do Sul, podem ser inscritos até o dia 14 de junho. O cadastro deve ser feito de forma on-line.

De acordo com a organização do evento, a Mostra Competitiva Regional é voltada para realizadores/as de Juiz de Fora, Zona da Mata e Vertentes. Já a Mostra Competitiva Mercocidades, o público-alvo é formado por diretores estreantes de qualquer país da América do Sul.

Os trabalhos que podem ser inscritos devem ter sido finalizados a partir de janeiro de 2023, desde que não tenham como finalidade a divulgação de empresas e/ou instituições. A duração máxima da exibição não poderá passar dos 25 minutos.

Uma curadoria selecionará os filmes que irão compor as mostras.