Os shows de Ivete Sangalo e Ludmilla em Juiz de Fora, que seriam realizados em agosto e outubro, foram cancelados. As cantoras emitiram comunicados na manhã desta quarta-feira (14) cancelando todas as apresentações pelo país depois de problemas com a produtora dos eventos.

As informações sobre o reembolso para os clientes que compraram os ingressos serão repassadas pelo site 30e, responsável pela venda dos ingressos.

Nesta manhã, o site apresentava instabilidade e não havia ainda informações sobre o reembolso.

Cancelamento

Em nota, a equipe de Ivete afirmou que “a decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas”.

FOTO: Divulgação - Comunicado Ivete Sangalo

Ludmilla também reforçou a questão de não cumprimento de acordos. “A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização dessa tour”.

FOTO: Divulgação - Comunicado Ludmilla

Os shows de Ivete Sangalo e Ludmilla em Juiz de Fora foram anunciados há meses, com venda de ingressos quase esgotados. As cantoras se apresentariam pelo país com as tours “A Festa” e “Ludmilla In The House Tour”, respectivamente.



Tags:

Ivete Sangalo