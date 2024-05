O 1º piso do Independência Shopping receberá, nesta quarta-feira (29), a exposição “Janelas do Tempo: olhares sobre Juiz de Fora através do acervo do Museu Mariano Procópio”. A iniciativa faz parte das comemorações de 174 anos de Juiz de Fora.

A exposição reúne imagens da cidade dos séculos XIX e XX, onde podem ser observadas as principais ruas e edificações em diferentes épocas. A mostra tem curadoria dos historiadores da Mapro e está contemplada no acervo do Museu Mariano Procópio.



Fotografias como da Avenida Barão do Rio Branco e das ruas Halfeld e Getúlio, da Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, bem como da Usina Hidrelétrica e a sede da Companhia Mineira de Eletricidade poderão ser observadas no circuito expositivo. Além disso, a Companhia Pantaleone Arcuri e algumas de suas principais obras, o Monumento ao Cristo Redentor, o Parque Halfeld, o Paço Municipal e o Instituto de Educação, também estarão presentes.



A exposição pode ser vista de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h. O shopping fica na Avenida Presidente Itamar Franco, nº 3.600, no Bairro Cascatinha.