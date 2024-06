Em Juiz de Fora, oito iniciativas de pessoas físicas e jurídicas foram reconhecidas na 19ª edição do Prêmio Amigo do Patrimônio, promovido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac). A lista dos premiados foi divulgada nessa segunda-feira (3), e a cerimônia de entrega será no dia 21 de agosto, às 18h30, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, no Centro da cidade.

Segundo a Funalfa, a comissão avaliadora do prêmio deste ano contou com a participação de Ana Carolina de Vasconcelos, Gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha); Maria Luiza Igino Evaristo, gerente do Departamento de Memória e Patrimônio Cultural (Dmpac) da Funalfa; e os representantes do Comppac, Maciel Antônio Silveira Fonseca (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), Marcos Olender (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF), e Paulo Gawryszewski (Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB/Zona da Mata e Vertentes).

Este ano, o Prêmio Amigo do Patrimônio prestará uma homenagem especial ao Batuque Afro-brasileiro de Nelson Silva, que celebra 60 anos de atuação no resgate da história e na valorização da cultura negra em Juiz de Fora.

Confira os premiados

- Rede social Culture-se - Pelo engajamento e alcance, pertinência e difusão dos patrimônios culturais locais.

- Associação Casa D’Itália – Em reconhecimento às diversas ações de difusão, promoção do saber e educação patrimonial, através dos canais mantidos pela instituição.

- “Juiz de Fora: da bruxa Silvina e do voo de Darioli - Notícias da cidade nas páginas da imprensa”, em reconhecimento à originalidade do livro elaborado a partir de relação, organização de fontes, e pelo caráter louvável de distribuição do material. Os organizadores da obra são os historiadores Heliane Casarin, Jefferson de Almeida Pinto e Rogério Rezende Pinto.

- Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia – Pela relevância do acervo para fins educativos e pelo importante trabalho museológico desenvolvido.

- Arquivo Central da UFJF - Reconhecimento à gestão do acervo documental, que destaca-se pelo papel educativo com alunos da graduação e da educação básica, através de visitas guiadas e oficinas.

- Edil Wilson Spada - Em reconhecimento aos saberes e narrativas difundidos sobre a memória da cidade e por fazer do Cemitério Municipal um espaço educativo, de fruição cultural e de valorização da memória.

- Carolina Martins Saporetti – Pelo dedicado trabalho no campo da educação patrimonial, conservação de acervos, pesquisa e difusão do Patrimônio Cultural da cidade, contribuindo para a valorização destes.

- Mariana D. Abrahão Cury - Reconhecimento às ações comunitárias e aplicação da metodologia do Inventário Participativo no bairro Vale Verde, destacando a atuação de mulheres e suas referências culturais no território.