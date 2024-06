A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais completa 70 anos no último dia 2 de junho, e para celebrar essa importante data, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, planeja uma série de iniciativas ao longo de 2024.

Uma das ações em destaque é a homenagem à renomada escritora Carolina Maria de Jesus, cuja mostra "Aragem em Mãos que Ardem: Carolina" está em exibição até o dia 20 de junho. A exposição, localizada no segundo andar do prédio sede, apresenta obras das artistas visuais Ana Pá e Flavia Carla dos Reis, além de poemas da própria Carolina Maria de Jesus, reconhecida por suas contribuições literárias e sociais.

Além disso, o público poderá apreciar a exposição "Com Carinho, à Biblioteca Pública Estadual", organizada pelo setor de Coleções Especiais, que exibe dedicatórias de autores consagrados como Carlos Drummond de Andrade, Alaíde Lisboa e Conceição Evaristo, disponível até o fim deste mês.

Outros projetos estão em andamento, incluindo a produção de um documentário que explorará a relação afetiva das pessoas com a Biblioteca Pública Estadual, um novo vídeo institucional e a criação de um livro focado em educação patrimonial, programado para ser concluído ainda este ano. Além disso, uma nova logo foi lançada para marcar as sete décadas da instituição.

A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, integrante do Circuito Liberdade, possui um acervo impressionante de mais de 570 mil exemplares, incluindo livros, revistas e jornais históricos, distribuídos em seus dois prédios. Reconhecida como o maior complexo cultural do Brasil e da América Latina, a Biblioteca desempenha um papel vital na democratização do acesso à informação, literatura e leitura em todo o estado de Minas Gerais.

Criada em 1954 pelo então governador Juscelino Kubitschek, a instituição continua a promover seus objetivos originais, expandindo os serviços de biblioteca para a população e servindo como centro de preservação da memória bibliográfica. Além disso, desenvolve programas e ações sociais para incentivar a leitura, a mediação cultural e a acessibilidade para todos os públicos.

Lucas Amorim, Diretor do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, destaca: "Mais do que uma biblioteca, este equipamento público é um centro cultural dedicado ao livro, à leitura e à literatura. A programação dos 70 anos abrangerá a transversalidade da arte da palavra com as mais diversas linguagens artísticas, buscando enriquecer ainda mais o cenário cultural mineiro."