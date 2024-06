A partir da próxima quinta-feira (13), será realizado a 39ª edição do Torneio Leiteiro de Pirapetinga – Morro Redondo, na área rural de Juiz de Fora. As festividades que contam com competição leiteira seguem até domingo (16) e a entrada é de graça todos os dias do evento.

O primeiro dia de festa conta com show da dupla sertaneja Zé de Freitas e Ruan, e a abertura oficial será às 20h. A Prefeitura disponibilizará ônibus extras para as festividades (confira detalhes abaixo).

Outros shows serão realizados no evento, além da tradicional competição da produção leiteira, encontro de cavaleiros e amazonas, e barracas de comida e bebidas. No sábado (15), a partir das 14h, terá o Projeto JF Lazer com atividades gratuitas para a comunidade.

Confira a programação completa de Pirapetinga:

Quinta-feira, 13 de junho

14h - Chegadas dos animais

18h - Esgota dos animais

19h - Missa com o Padre Antônio do Carmo

20h - Abertura oficial

21h - Show com Zé de Freitas e Ruan

Sexta-feira, 14 de junho

8h - 1ª ordenha

19h - 2ª ordenha

21h - Show com Estilo Vip

23h - Show com Ricardões do Forró

Sábado, 15 de junho

8h - 3ª ordenha

13h - 4º Encontro de Cavaleiros e Amazonas

13h - Churrasco e Show com Tonho do Libiniti

14h - Projeto JF Lazer

19h - 4ª ordenha

21h30 - Show com Renan e Christiano

00h - Show com Monique e Leonardo

Domingo, 16 de junho

8h - 5ª ordenha

12h - Almoço de confraternização e premiação dos produtores

13h - Show com Palhaço Rosquinha

12h30 - Show com Ulisses dos Teclados

13h - Off Road

Os eventos realizados pelas Comissões Organizadoras recebem o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e tem o objetivo de celebrar e divulgar a produção agropecuária do município, além de proporcionar interação e diversão entre a população urbana e rural.

Ônibus extras

Um esquema extra de transporte público será ofertado pela PJF para o torneio. Na quinta-feira, a linha 519 - Torreões, sairá do Centro às 15h e irá estender o trajeto até Pirapetinga. Além disso, terá um veículo extra saindo de Pirapetinga às 0h, a caminho de Jacutinga, Via Estrada dos Peões para Torreões, terminando a viagem no Centro.

Na sexta, haverá um veículo extra saindo de Torreões para Pirapetinga às 19h. Na madrugada, o veículo da linha 519, sairá às 1h30 de Pirapetinga em direção ao Centro. No sábado, terá dois veículos com saída do Centro: um às 20h30 e o outro às 21h20. Na madrugada, um veículo sairá às 2h40 sentido Centro.

Além destes ônibus extras, também há o quadro de horários normais das linhas que atendem o distrito de Torreões que se estendem até Pirapetinga. Os horários e itinerários podem ser conferidos on-line.