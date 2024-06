O Teatro Paschoal Carlos Magno receberá o novo espetáculo da Cia. Eita!, “Quanto vale?”. As quatro apresentações serão entre os dias 15 e 18 de julho, às 20h.

Na quarta-feira (17), serão disponibilizados recursos de acessibilidade, com tradução em libras e audiodescrição.

Os ingressos podem ser adquiridos no link da bio do Instagram @ciaeita por R$ 50 (inteira) ou R$ 25 (meia-entrada, válida para idosos, estudantes, professores, pessoas com deficiência - PCDs e classe artística).

Este espetáculo foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo 2023, no Edital Multicultural, lançado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Nova montagem

Segundo a PJF, o espetáculo reúne 15 artistas, sob direção de Lucas Nunes, e é o segundo trabalho da Cia Eita!, que soma seis anos de estrada e alcançou enorme sucesso com a peça “Assinado, Teo”.

A nova montagem de “Quanto vale?” apresenta a jornada da personagem Vida e sua mãe, Maria, enquanto enfrentam a iminente perda de casa. Em meio a memórias de um nascimento repleto de fé e sacrifício, a narrativa explora os laços familiares, revelando tensões e mágoas escondidas.

O quintal serve como refúgio e símbolo de estabilidade para Vida, que tenta, a seu modo, trazer normalidade ao caos. Enquanto rachaduras na casa e nos relacionamentos se tornam evidentes, visitas inesperadas e conselhos maternos desafiam a protagonista a encontrar força e resiliência.

“Quanto Vale?” é uma reflexão poderosa sobre amor, sacrifício e a luta pela dignidade, instigando o público a ponderar sobre as coisas que de fato importam na vida.

Ficha Técnica

Direção e dramaturgia: Lucas Nunes

Elenco: Hamanda Laísa, Júlia Carvalho, Maria Antônia Bosich, Lucas Barbosa, Maria Elizabeth, Analu, Matheus Yung, Gabriel Oliveira, Hiram Rodrigues, Jade Luany

Stand-in: Anny Caetano, Gabrielli Gonçalves, Miriã Costa, Caio Valle e Victória Barbosa

Produção executiva: Toró Produtora

Assistentes de produção: Larissa Pires e Lucas Lincoln

Figurino: André Monteiro - A casa do Lobo

Direção de movimento e preparação corporal: Caroline Gerhein

Trilha sonora: Daniela Zorzal

Cenografia: Coletivo Arte ZN

Fotografia: Thiago Britto

Supervisão dramatúrgica: Felipe Moratori

Identidade visual: Gabriel Bittencourt

Assessoria de imprensa: Vinícius Cristóvão

Desenho de luz: Izabela Fidelis, Marcos Paulo, Lucas Nunes e Geison Vargas

Filmagem: Luis Fillipe Fontes

Coreógrafo: Gustavo Diniz

Maquiagem de divulgação: Jana Flor



Tags:

Cultura