O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), localizado na Avenida Getúlio Vargas 200 – Centro, abre inscrições para a Oficina de Desenho e Pintura, coordenada pelo professor Giuliano Alves, em Juiz de Fora. A oficina começa no dia 22 de junho, sábado, e se estende até 21 de dezembro.

Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), vão ser disponibilizadas 26 vagas para crianças, adolescentes e jovens, com idades entre 10 e 30 anos, independentemente de experiência prévia. A taxa de participação é de R$ 40 por mês, incluindo todo o material necessário. Bolsas de estudo são oferecidas nas categorias de Etnia, Gênero e Diversidade Sexual, e as inscrições para as vagas e bolsas devem ser realizadas através de um link fornecido pela organização.

As aulas serão realizadas aos sábados, com duas opções de horário: a Turma 1 das 9h às 10h30 e a Turma 2 das 10h30 às 12h.



Sobre o instrutor

Com mais de 20 anos de experiência, Giuliano Alves é um artista visual e instrutor de desenho que já ministrou oficinas no Centro Cultural Caminho da Serra, em Lima Duarte, e na Galeria Hiato, em Juiz de Fora.