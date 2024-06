A Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (Ascomcer), em Juiz de Fora), realizará no próximo sábado (15) o tradicional Arraiá Beneficente.

Realizada há mais de 60 anos, a festa será no estacionamento do Clube Cascatinha das 14 às 22h. Todo o dinheiro arrecadado no evento será utilizado no apoio aos pacientes da instituição.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Ascomcer, que fica na Avenida Itamar Franco, nº 3.500, ou no dia do evento no valor de R$ 10. Crianças com até 12 anos não pagam a entrada.

Neste ano, o Arraiá contará com apresentações sertanejas de Renan e Christiano, Hugo e Alex, e Léo de Freitas. A festa contará ainda com Banda Estilo VIP, apresentação infantil dos palhaços Fuxico e Xaveco. Para fechar o evento, os DJ’s FZK comandarão as pick-ups.

A festa terá ainda uma variedade de comidas típicas da época preparada pelos cozinheiros da Ascomcer, após doações de apoiadores. O Arraiá terá ainda barraquinhas de parceiros.

Uma das barraquinhas que mais faz sucesso está arrecadando doações: a Pescaria. A Ascomcer arrecada prendas e brinquedos pequenos e novos para presentear as crianças que se divertem na barraquinha. Quem quiser ajudar pode entregar as doações na recepção do hospital, aos cuidados do setor de Comunicação da instituição.

Outras informações estão disponíveis no Setor de Comunicação da Ascomcer pelo telefone 3311-4030 e 98402-2762 (WhatsApp) ou pelo e-mail comunicacao@ascomcer.org.br.