O Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora, receberá um curta-metragem com trechos da produção do cineasta João Gonçalves Carriço, um dos pioneiros do cinema em Minas Gerais, para celebrar o Dia do Cinema Nacional.

O cinejornal, uma versão do jornal exibido antes das sessões principais de cinema, será apresentado na próxima quarta-feira (19), às 15h. Vinte ingressos gratuitos estão disponíveis e podem ser retirados na plataforma Sympla.

De acordo com a PJF, João Carriço foi um artista multifacetado: pintor, cenógrafo, cartazista, fotógrafo, cineasta, exibidor e produtor cinematográfico. Proprietário do Cine-Theatro Popular e da Carriço Film, ele registrou o cotidiano de Juiz de Fora por mais de duas décadas (1933-1956).

Carriço oferecia entrada gratuita ou preços reduzidos no cinema, e foi considerado pela população, à época, “o amigo do povo”. As obras do cineasta abrangem temas políticos, práticas esportivas e festas religiosas, militares e populares, como o carnaval.

O material era submetido à aprovação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e exibido em todo o país pela Distribuidora de Filmes Brasileiros.

“A vasta produção de Carriço é significativa, uma figura importante no cinema de Minas Gerais e do Brasil, por contribuir para descentralizar a produção cinematográfica do eixo Rio-São Paulo”, destacou o Executivo.

A ação faz parte do projeto “Caminhando pela História”, coordenado pela Secretaria de Turismo (Setur) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) com o apoio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), por meio do Departamento de Memória e Patrimônio Cultural (Dmpac).