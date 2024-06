O Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora, receberá o espetáculo “Vocês Foram Maravilhosos” no próximo domingo (23). A montagem de apresentação única tem texto e atuação do ator, comediante, dublador apresentador e roteirista Marcos Veras.

Marcado para começar às 19h e com direção de Leandro Muniz, a peça aborda assuntos como paternidade, carreira e família, compartilhando histórias engraçadas e emocionantes que viveu ao longo dos anos de vida e os 23 de carreira.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma on-line por R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 30 (promocional mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

Relatos da própria vida

Durante o espetáculo, no quadro Terapia Coletiva, Veras convida ao palco uma pessoa da plateia para uma sessão de terapia bem descontraída.

“Esse espetáculo foi escrito e amadurecido durante a quarentena. É uma comédia stand-up, uma peça de teatro, um show de humor, tudo junto, mas também um biodrama, em que divido com a plateia histórias da minha vida. As pessoas se identificam com as histórias, porque são histórias reais”, afirma Veras.

De forma leve e bem-humorada, Marcos Veras aborda na montagem as mortes do pai e da irmã, que mudaram o jeito dele de ver a vida. Ele também comenta curiosidades sobre pessoas que foram importantes para a carreira, como Jô Soares e Fátima Bernardes.

"O espetáculo vem me surpreendendo a cada apresentação. As pessoas riem, relaxam e se emocionam com as histórias reais que conto. Acredito que essa peça tem uma importância pós-pandemia, em que as pessoas querem assistir a coisas leves e, ao mesmo tempo, ouvir histórias de vida inspiradoras. No momento que chamo uma pessoa da plateia, de maneira espontânea e respeitosa, a convido pra deitar no 'divã' no palco, e ali ela se sente à vontade para falar das coisas mais simples às mais íntimas. Já teve gente que subiu e dançou, falou da perda dos avós, gente que tem medo da solidão, de ficar careca. Uma menina disse que ela tinha medo da atriz Natalie Portman, e teve gente que cobrou pensão alimentícia do pai ausente. Acontece de tudo. As pessoas querem falar e querem ser ouvidas. Nada melhor que o riso como ferramenta pra isso", conclui.

O espetáculo faz parte do Teatro em Movimento com o patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O projeto existe há 23 anos e tem por objetivo descentralizar o acesso às grandes montagens do eixo Rio-São Paulo, promovendo a circulação dos repertórios para além da capital Belo Horizonte, chegando a cidades de Minas Gerais.