O Museu Ferroviário em Juiz de Fora receberá, neste sábado (22), a III Feira da Diversidade Religiosa das 9h às 18h. O espaço fica no prédio-sede da Prefeitura, na Avenida Brasil, nº 2.001, no Centro.

De acordo com a PJF, o evento busca promover o diálogo sobre a importância do respeito às diferentes identidades religiosas, como também mostrar que o município zela e valoriza todas as formas de representação.

Durante o sábado estão previstas apresentações culturais de diferentes grupos religiosos, comidas típicas, exposição de artigos e itens característicos de cada religião e rodas de diálogo.

Para a coordenadora do Comitê Municipal de Respeito à Diversidade Religiosa, Flávia Beghini, a feira de diversidade religiosa é importante para a cidade por promover o respeito, a tolerância e o diálogo inter-religioso, celebrar a diversidade cultural, educar e conscientizar sobre diferentes religiões, religiosidades e espiritualidades, além de contribuir para a inclusão e integração de grupos minoritários, fortalecendo a paz e a coexistência pacífica entre as comunidades religiosas.