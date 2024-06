O Parque Municipal de Juiz de Fora receberá a 3ª edição do Arraiá da Cidade nos dias 29 e 30 deste mês. O evento será das 11h às 17h e contará com quadrilhas (infantil e de adulto), karaokê, comidas e bebidas típicas.

Segundo a Prefeitura, nos dois dias de evento os guias do Parque Municipal vão oferecer três visitas guiadas ao Bosque do Parque às 11h, 13h e 14h. O ponto de encontro será na praça do parque perto do palco.

Nos dois dias, das 11h às 14h, terá um campo de diversões com jogos, brincadeiras e artes, e às 15h será a vez da quadrilha de adultos com os projetos do Parque Municipal. Já o karaokê do Amaral será das 14h às 16h.

Concurso de Queijo Minas Frescal de Juiz de Fora

Nesta 3ª edição do Arraiá, no dia 29, às 12h, será realizado pela primeira vez o Concurso de Queijo Minas Frescal de Juiz de Fora.

A PJF explica que o concurso tem como objetivo fomentar os produtores e a comercialização do Queijo Minas frescal do Arranjo Produtivo Local (APL), possibilitando a exposição do produto a futuras parcerias e compradores.



Durante uma hora e meia, seis juízes do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT/Epamig) realizarão a degustação dos queijos. Em seguida, haverá a apuração, que deve durar cerca de duas horas. O anúncio dos vencedores, primeiro e segundo lugar, está programado para às 16h. Serão conferidas premiações e o primeiro lugar receberá o troféu ouro. Já o troféu prata ficará para o segundo colocado.

Haverá ainda o lançamento da Marca do Arranjo Produtivo Local do Queijo Minas do Caminho Novo. Os produtores participantes do Programa de Apoio ao APL, receberão, no dia 29, a marca para, a partir de agora, utilizarem nos rótulos dos queijos. Além disso, os produtos serão vendidos no evento em uma barraca exclusiva para os produtores participantes.