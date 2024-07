O músico e compositor Luizinho Lopes se apresentará no Teatro Pascoal Carlos Magno, em Juiz de Fora, nesta sexta-feira (12). O show "Tem Pó no Tempo, Música e Poesia" conta com a participação especial de Cacáudio no piano e Vinícius Cristóvão e Luciana Dutra nas intervenções poéticas.

O evento começa às 20h e os ingressos são vendidos no site Uniticket por R$ 40 a inteira, R$ 30 o ingresso social, levando 1kg de alimento não perecível, e R$ 20 a meia.

Durante o show, o público será convidado a adentrar no universo lírico de Luizinho cantando as músicas a partir das letras que serão projetadas nas paredes do teatro.

Durante a trajetória musical, Luizinho já lançou oito discos, último lançado em outubro de 2023: o LP “Como seria explodir um amor tão concreto duro de partir?”, que foi indicado pela Rolling Stone Brasil como disco que precisa ser ouvido ao lado de Gilberto Gil e Chico César.

Atualmente, Luizinho se dedica a criação e diagramação do libro "Til, a cobrinha ortográfica", que será lançado no dia 13 de agosto no Cine Theatro Central, em Juiz de Fora, por meio de incentivo da Lei Rouanet.