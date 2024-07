O Festival Amadança está com as inscrições abertas para a terceira edição do evento em Tiradentes, que deve ser realizada nos dias 14 e 15 de setembro deste ano.

Serão aceitas coreografias nos estilos Clássico Livre, Contemporâneo, Dança do Ventre, Clássico de Repertório, Jazz, Danças Populares, Neo Clássico, Sapateado, Danças Urbanas, Estilo Livre, Dança Moderna e Dança de Salão.

Os interessados devem se inscrever on-line. O regulamento e a venda dos ingressos para o festival estão disponíveis no perfil do Instagram @amadancajf. O material também pode ser solicitado pelo e-mail amadanca.premium@gmail.com.

De acordo com a organização, as taxas variam conforme a data de inscrição, 1º lote (01/07 a 15/07), 2º lote (16/07 a 19/08) e 3º lote (20/08 a 30/08), e a formação das coreografias (solo, duo, trio, conjunto, grupo).

O Festival Amadança

O festival é dirigido por Paulo Garcez e contará com uma programação diversificada, incluindo um Festival Competitivo de Dança, Mostra de Dança não competitiva, shows artísticos, apresentações em praça pública, flash mob e oficinas de dança.

As atividades acontecerão em pontos turísticos de Tiradentes, como o Centro Cultural Yves Alves, Largo das Forras e Largo da Rodoviária, proporcionando um cenário inspirador para os participantes e o público.

No dia 15 de setembro, as atividades do festival se estenderão a São João del-Rei, onde as mostras de dança serão realizadas no Teatro Municipal.