O Diversão em Cena chega em Juiz de Fora com o clássico “Os Saltimbancos”, que conta a história de um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha, que infelizes com a vida no campo, partem para a cidade para tentarem a carreira musical. Durante a jornada, muitas coisas acontecem. Até que os animais percebem que a cidade não parece ser o melhor lugar para viver. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

Com um texto claro e divertido, e as encantadoras canções, que continuam ensinando mais do que a maior parte da produção atual dirigida às crianças, fazem da montagem um espetáculo altamente recomendado. A montagem da Cyntilante Produções conquistou os prêmios de Melhor Espetáculo e Melhor Atuação no 1º Festival Nacional de Teatro de Juiz de Fora. Teve duas indicações ao prêmio Bonsucesso em 2000 (Melhor trilha Sonora e Melhor ator coadjuvante). A trilha sonora, adaptada por Leri Faria, e as coreografias de sapateado, realizadas pelo coreógrafo Eurico Justino, continuam sendo o maior atrativo da montagem. Ambas conquistaram público e crítica, pois souberam adaptar as aventuras desta irreverente trupe aos moldes nacionais.

Os Saltimbancos (Cyntilante Produções)

Juiz de Fora

14 de julho, domingo, 16h.

Local: Teatro Solar (Av. Presidente Itamar Franco, 2.104, São Mateus)

Indicado para crianças a partir de 3 anos.

Entrada gratuita