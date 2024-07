A 42ª edição do Miss Brasil Gay será realizada no dia 17 de agosto deste ano no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora. A programação inclui apresentações artísticas e o desfila de trajes típicos e de gala em busca do título de Miss Brasil Gay 2024.

As famosas festas Stomp e Funhouse também fazerm parte da programação oficial e vão movimentar a cidade durante o fim de semana do evento, juntamente com a Rainbow Fest que será realizada na Praça Antônio Carlos, no Centro, entre os dias 16 e 18 de agosto.

O concurso que elege o mais belo transformista do país retorna ao formato em ginásios, que foi a origem do evento.

“É um resgate da sua história e, mais uma vez, uma oportunidade de reverenciar o seu idealizador, Chiquinho Motta, que criou o concurso na década de 1970, em meio à repressão e ao preconceito. Será emocionante revisitar esse formato tão tradicional e marcante”, disse o coordenador nacional e diretor artístico, André Pavam.

Os ingressos para o Miss Brasil Gay já estão à venda exclusivamente pela internet e no Zine Cultural (Praça Menelick de Carvalho, nº 150, no Bairro Santa Helena), de segunda a sexta, das 10h às 18h.

De acordo com a organização do evento, parte da renda dos ingressos do setor arquibancadas será destinada a ONGs e coletivos locais, como o Instituto Casa Cirene Candanda, Grupo Ancestralidade JF, Conselho Municipal para Promoção da Igualdade Racial COMPI/JF, ASTRA, Mães pela Liberdade, GAG-MGM e Presidente do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQAPN+ de Juiz de Fora.

Atrações confirmadas

A apresentação do concurso será feita por Sheila Veríssimo, que há 11 anos ganhou o título de Miss Brasil Gay, e do estilista Dudu Bertholini. Entre as atrações confirmadas estão: