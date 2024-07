Nesta terça-feira (9), o turismólogo e historiador Inácio Botto vai lançar a obra "História e Turismo: um olhar sobre a cidade de Juiz de Fora-MG (1900-1930)”, da editora Afra Cultural. O evento acontece no 21º Encontro de História da ANPUH-Rio na Universidade UNIGRANRIO, no município de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, às 18h.

Segundo o autor, o livro é o resultado da pesquisa de mestrado desenvolvida na Universidade Federal Fluminense, que utilizou a imprensa da época, principalmente o jornal O Pharol, como sua principal fonte de investigação. Através de uma análise profunda e sistemática, a obra se propõe a identificar, analisar e descrever as práticas turísticas emergentes nesta cidade vibrante, durante um período de intensa transformação social e urbana.

O trabalho, considerado pioneiro, preenche uma lacuna significativa nos estudos históricos relacionados ao turismo e ao lazer, fornecendo tanto contribuições teóricas quanto empíricas ao campo historiográfico do turismo.

Com prefácio da professora Valéria Lima Guimarães da Universidade Federal Fluminense, o livro terá o lançamento da versão física, mas a obra também já está disponível na versão digital, em formato e-book no site da Amazon.



Sobre o autor

Botto é natural de Bicas, foi aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora, e desde então firmou raizes com a cidade que o acolheu. “O interesse foi em descobrir o início do turismo em Juiz de Fora. Foram mais de mil páginas analisadas, num período de trinta anos de notícias. A partir dessa análise cuidadosa, descobri curiosidades como a data de criação da primeira Agência de Turismo de Juiz de Fora, do primeiro Moto Club, histórias sobre o Morro do Imperador. Além disso, explorei os fluxos turísticos e muitas outras histórias que estarão no livro”.