O Museu de Cultura Popular, instalado no Forum da Cultura de Juiz de Fora, apresenta a exposição “A arte dos trançados” durante o mês de agosto. A mostra, que conta com 45 peças, explora a ancestralidade e a beleza dos trançados utilizados tanto para criação de objetos utilitários quanto para decoração e vestimentas. As visitas são gratuitas e podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, até o dia 30 de agosto.



De acordo com a organização da mostra, os visitantes terão a oportunidade de ver diversas formas e utilizações dos trançados ao redor do mundo. Cada peça exposta possui características únicas, como formatos geométricos, diferentes espessuras, corantes utilizados para alcançar tonalidades específicas e matérias-primas selecionadas para sua confecção.

A exposição inclui cestos, peneiras e samburás, trançados com fibras de vegetais típicos das florestas tropicais, criados pelos povos indígenas brasileiros. Esses objetos utilitários, desenvolvidos desde os períodos pré-cabralinos, se popularizaram ao longo dos séculos em todo o Brasil. Artesãos utilizam fibras como palha e capim para criar chapéus, leques, abanos e sacolas, que também fazem parte da mostra.

Franciane Lúcia, conservadora e restauradora de bens culturais do Forum da Cultura, destaca a importância da exposição para a preservação e valorização dos trançados na cultura brasileira. “Cada peça é única e enaltece a pluralidade cultural, a criatividade e o respeito à natureza. O artesanato com fibras vegetais nos remete às nossas origens, memória coletiva, resistência e aos saberes tradicionais que são repassados de geração para geração. Trazer essas peças para o contato com o público é a melhor forma de valorizar e manter viva a identidade das comunidades representadas.”

Além das produções nacionais de cidades como Roseira Velha (SP), Belém (PA), Januária (MG), Tefé (AM) e Cuiabá (MT), a mostra “A arte dos trançados” inclui peças de diversos países, como Portugal, Angola, Suriname, China, Marrocos, Tunísia e Venezuela. O objetivo da exposição é celebrar a produção artesanal e sua singularidade, tornando cada peça uma obra de arte única e insubstituível.