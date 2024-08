FOTO: Amanda Salgado e Sol Barreto - Após intervenção artística no muro da linha férrea, o Programa Educativo Iphan+80 volta à cidade com 40 vagas em oficinas para a formação de professores e agentes culturais

Com intuito de formar professores e agentes culturais para atuarem como multiplicadores, o Programa Educativo Iphan+80 abre vagas para a fase de oficinas que será realizada, em Juiz de Fora, nos dias 14 e 15 de agosto. Na primeira etapa, o programa promoveu uma ação de pintura de muros representando bens culturais locais na cidade.

O Programa Educativo acontecerá no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), na Av. Getúlio Vargas, 200, Centro. Para participar é necessário acessar o site www.iphan80.com.br e preencher o formulário de inscrição de forma gratuita. Nas oficinas, os professores e os agentes culturais inscritos terão a oportunidade de participar de uma vivência dinâmica, redescobrindo o patrimônio cultural da cidade. Além dos conceitos e teorias que permeiam esse tipo de formação, o objetivo é promover uma ação sensível e transformadora. Serão ofertadas 40 vagas.

Ao final, os inscritos receberão certificado de Multiplicadores do Programa Educativo Iphan+80, além do material didático-pedagógico, o “Caderno do Professor”, desenvolvido com conceitos e sugestões de atividades de Educação Patrimonial aplicáveis a diversas faixas etárias e níveis de ensino, tanto no contexto das escolas, quanto no contexto dos centros culturais e dos museus.

Em Juiz de Fora, a formação coincide com a semana em que é comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, 17 de agosto. A data, criada em 1998, homenageia o advogado, jornalista e escritor mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, incansável defensor do patrimônio cultural brasileiro nascido em Belo Horizonte em 17 de agosto de 1898, tendo sido contemporâneo de grandes nomes do cenário nacional como Cândido Portinari, Manuel Bandeira e Mário de Andrade.