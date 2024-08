Juiz de Fora está prestes a receber uma nova edição do Diversão em Cena, programa cultural promovido pela Fundação ArcelorMittal. No dia 25 de agosto, domingo, o Teatro Solar será o cenário para a apresentação do espetáculo "Histórias Brincantes de Muitos Paizinhos", que terá início às 16h e contará com entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo.

O espetáculo, produzido pela Companhia do Abraço, explora a dinâmica entre pais e filhos e a influência que essa relação exerce na formação do indivíduo. Com uma abordagem lúdica e sensível, a peça apresenta os "Tingas", três personagens encantadores e oníricos em busca de um pai que os ajude a encontrar orientação e direção em um mundo caótico. A peça reflete sobre as diversas formas de paternidade, desde o pai biológico até o pai adotivo, o educador, o pai escolhido por afinidade e até a própria “mãe-pai”.

O Diversão em Cena, uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal que já atua há 14 anos, é reconhecido como um dos maiores programas de formação de público de teatro infantil do país. Em seus 14 anos de existência, o programa já levou mais de 3 mil espetáculos a diversas localidades do Brasil, alcançando cerca de 1,3 milhão de espectadores. O objetivo é democratizar o acesso à cultura, oferecendo apresentações teatrais gratuitas ou a preços acessíveis em teatros, escolas e praças públicas.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o braço de investimento social do Grupo ArcelorMittal, focando em educação, cultura e esporte. A fundação visa transformar a vida de crianças e jovens através de projetos e iniciativas que promovem inclusão e formação cidadã, contribuindo para um futuro melhor.