Com um novo olhar sobre as relações entre o poder executivo e a diplomacia durante o período varguista, o livro "Os Informantes de Getúlio Vargas e a Política Externa Brasileira (1930-1945)", de autoria de Filipe Queiroz de Campos, será lançado em 12 de setembro, às 19h, no auditório do Colégio Jesuítas, em Juiz de Fora. O evento é gratuito e aberto ao público.

FOTO: Divulgação - Historiador Felipe Queiroz lança livro "Os Informantes de Getúlio Vargas e a Política Externa Brasileira (1930-1945)", em Juiz de Fora

A obra, da Afra Editora, oferece uma análise minuciosa dos informantes que influenciaram a política externa brasileira nas décadas de 1930 e 1940. O livro aborda um aspecto crucial e pouco explorado: a atuação dos informantes de Getúlio Vargas no processo de tomada de decisões em política externa. Enquanto a historiografia tradicional sobre o período já analisou a diplomacia presidencial, as estratégias de Vargas e a atuação de ministros das Relações Exteriores, esta obra oferece uma nova perspectiva ao investigar a rede de informantes do presidente. Composta por jornalistas, diplomatas e políticos, essa rede atuava muitas vezes sem o conhecimento dos ministros, influenciando diretamente as decisões de Vargas em diversos contextos internacionais.

Através dessa investigação, Filipe Queiroz de Campos oferece novas interpretações sobre as relações políticas entre Vargas e seus ministros, bem como sobre a própria política externa brasileira durante as décadas de 1930 e 1940.

O autor, Filipe Queiroz de Campos, é Doutor e Mestre em História Política pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde também obteve as graduações em História (licenciatura e bacharelado). Além disso, possui licenciatura em Geografia e está se graduando em Filosofia, Letras e Relações Internacionais. Especialista na história do Brasil Republicano, Campos tem se dedicado ao estudo das complexas interações entre o governo brasileiro e a diplomacia durante o período de Getúlio Vargas.

Este lançamento é um marco para a Afra Cultural, uma editora fundada recentemente em Juiz de Fora pela historiadora e pesquisadora Dalila Varela Singulane. Criada com o objetivo de fomentar a publicação de obras acadêmicas, a Afra Editora se destaca por sua dedicação em divulgar pesquisas que ampliam o conhecimento e o debate histórico.