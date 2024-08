Após o sucesso das edições anteriores em Juiz de Fora e Tiradentes, o festival retorna à cidade histórica, nos dias 14 e 15 de setembro de 2024, oferecendo uma plataforma para a troca de experiências artísticas em uma ampla variedade de estilos de dança. As inscrições para o terceiro lote estão abertas até o dia 30 de agosto de 2024.

Sob a direção de Paulo Garcez, o evento apresenta uma programação diversificada, incluindo um Festival Competitivo de Dança, Mostra de Dança não competitiva, shows artísticos, apresentações em praça pública, flash mobs e oficinas de dança. As atividades ocorrerão em locais emblemáticos de Tiradentes, como o Centro Cultural Yves Alves, Largo das Forras e Largo da Rodoviária, proporcionando um ambiente inspirador para todos os participantes e espectadores. No domingo, o festival se expandirá para São João Del Rei, com apresentações no Teatro Municipal.

A programação completa já está disponível no Instagram @amadancajf. Os horários poderão ser ajustados conforme o número de inscrições; caso o limite previsto seja ultrapassado, uma segunda sessão poderá ser aberta. As inscrições para as apresentações na praça serão divulgadas oportunamente, e as atividades na praça estão sujeitas às condições climáticas favoráveis (sem chuva).

O Festival Amadança teve início em Juiz de Fora, em 2004, e estreou em Tiradentes em 2022. Desde então, o festival tem realizado 17 edições, consolidando-se como um evento de grande importância para o desenvolvimento da dança na região.