A autora de livros infantis Magda Trece recebeu em março deste ano a honrosa 1ª colocação na Lei Paulo Gustavo Estadual - proposta de publicações literárias - pelo seu mais recente trabalho, “Fia Sofia, fia do seu jeitinho”. E o lançamento deste livro acontecerá no dia 3 de setembro, às 19h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, com apoio do Instituto Albert Sabin. A entrada é gratuita.

Serão sorteadas quatro escolas públicas que receberão 20 livros cada, juntamente com a contação de história da autora, além de sorteio de livros para escolas particulares.

Magda, com uma carreira notável que abrange a criação de 13 livros infantis e 16 anos de experiência em eventos culturais e educativos, continua a encantar e educar com suas histórias. Sua obra já foi adotada por mais de 50 escolas, nove Secretarias de Educação e uma Coordenadoria de Cultura.



Sobre o Livro Fia Sofia, fia do seu jeitinho

O projeto Fia Sofia, fia do seu jeitinho é uma empreitada cultural e educacional que se baseia na rica tapeçaria narrava criada por Magda Trece. O livro expande o universo literário da autora, reintroduzindo a aranha Sofia, personagem querida que fez sua estreia no livro "Doli em O dia das formigas". Com Fia Sofia, fia do seu jeitinho, Magda traz uma nova aventura que aborda temas de diversidade, inclusão e aceitação, educando e sensibilizando as crianças sobre a convivência e o respeito mútuo.

Sofia, com suas teias coloridas, simboliza a beleza e diversidade que cada indivíduo traz à sociedade. O compromisso do projeto com a inclusão é evidente tanto no conteúdo quanto na distribuição do livro. Recursos como audiobook e audiodescrição asseguram que crianças com deficiências visuais também possam desfrutar da obra. Além disso, 20% da tiragem será destinada à distribuição gratuita em escolas, bibliotecas e eventos culturais, principalmente em comunidades carentes de Mar de Espanha - MG, promovendo o acesso à cultura e à literatura de qualidade.

Para enriquecer ainda mais a experiência literária e educava, ação complementar como contação de histórias será realizada. A atividade incentivará o diálogo entre crianças, educadores e a comunidade, reforçando as mensagens do livro e promovendo uma compreensão mais profunda dos valores apresentados.

Sobre a Autora Magda Trece

Magda Trece é a força criava por trás deste projeto, trazendo um vasto conhecimento acadêmico e experiência como contadora de histórias e escritora. Seu histórico de premiações e participações em eventos literários e educacionais atesta a relevância de sua obra e a importância de sua contribuição para a cultura brasileira.



Lei Paulo Gustavo

Instuída pela Lei Complementar nº 195/2022 e ajustada pela Lei Complementar nº 202/2023, a Lei Paulo Gustavo visa a execução de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, impactado pela pandemia de COVID-19. Os recursos financeiros provêm do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e do superávit do Fundo Nacional de Cultura (FNC).