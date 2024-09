O Cine-Theatro Central da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) será o palco do concerto interativo “O canto dos 5 elementos” na próxima terça-feira (10). O evento, que faz parte do projeto Palco Central, terá início às 19h30 e é uma oportunidade para que o público experimente a música de maneira participativa. A entrada é gratuita, e os convites podem ser retirados na recepção do Central.



Segundo a organização, o concerto explora a relação entre a música e os quatro elementos da natureza – água, fogo, terra e ar – e busca promover uma reflexão sobre a conexão do ser humano com o planeta. Além disso, ele inclui músicas autorais e consagradas, bem como de cantos dos povos originários, celebrando a sacralidade dos elementos naturais. Na ocasião, o público será convidado a se integrar ao espetáculo, participando ativamente ao cantar, tocar e dançar.



Sobre o elenco

O elenco do concerto é composto pela cantora lírica amazonense Taís Víera, o músico e dançarino tupi-guarani Kuaray O’Ea e o artista independente mineiro Renato Da Lapa. Taís Víera, com uma carreira premiada nacional e internacionalmente, traz sua experiência com projetos sociais e sustentáveis. Kuaray O’Ea é um pesquisador das tradições de seu povo e contribui para a integração da cultura tupi-guarani com a contemporaneidade. Renato Da Lapa, graduando de composição na UFJF, possui uma vasta experiência em diferentes frentes culturais e artísticas.