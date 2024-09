FOTO: Divulgação - Recreação Infantil: A arte de fazer das festas momentos inesquecíveis

O mundo da recreação infantil vai muito além de apenas entreter crianças em festas. No dia 12 de setembro é comemorado o dia do Recreador, mesmo não sendo uma data formal, é o momento de celebrarmos aqueles que transformam eventos infantis ou situações especiais em momentos inesquecíveis, trazendo diversão, aprendizado e organização para as crianças e alívio para os pais.

Para entender melhor o que envolve essa profissão tão importante, os irmãos Alan e Alisson, de Leopoldina, mas que residem atualmente em Juiz de Fora, falaram um pouco de como eles fizeram da paixão por arte e pedagogia um negócio de sucesso como recreadores.

Desde criança, os irmãos sempre estiveram envolvidos no mundo artístico onde desenhar, cantar, dançar e atuar faziam parte da vida deles, seja na escola, na igreja ou em projetos sociais. O marco inicial na recreação infantil aconteceu quando foram convidados para interpretar os personagens Patati-Patatá em uma festa. “Foi um dos nossos primeiros cachês e as crianças ficaram encantadas. Além dos pais, nós também nos divertimos muito”, conta Alan.

O prazer de ver as crianças felizes plantou a semente para o futuro. A escolha pela graduação em pedagogia foi natural, já que ambos sempre tiveram uma forte conexão com crianças, tanto na família quanto nas atividades artísticas. A faculdade não só reforçou essa afinidade, mas também deu base para entender melhor o universo infantil.

Com a pandemia e a necessidade de gerar renda, Alan e Alisson decidiram investir de vez na recriação infantil. “Vimos que as festas muitas vezes ficavam desorganizadas, os pais sobrecarregados e as crianças dispersas. Decidimos então criar uma empresa focada em tornar as festas mais organizadas e divertidas para todos”, explica Alison.

Desde o primeiro evento em 2020, o negócio não parou de crescer. Começaram com um dinheiro emprestado e o trabalho da dupla resultou no aumento de sua equipe, composta hoje por Natália, Gabriela e Bruna, onde é cuidadoso partir do início de receber os convidados, assim, eles conhecem as crianças e começam a construir uma conexão. “Uma parte especial das festas é o camarim, onde as crianças são incentivadas a explorar sua criatividade e autoestima. A gente faz com que elas despertem o lado criativo, e sintam-se especiais”, afirma Alan.

Para eles, ser recreador é, acima de tudo, uma responsabilidade: fazer com que as crianças saiam exaustas de tanta alegria e os pais levem para casa as melhores lembranças. “Trabalhar com recreação é levar animação, simpatia e muita alegria, porque sabemos que estamos ajudando a construir memórias que serão guardadas com carinho para sempre”, concluem.