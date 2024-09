A Prefeitura de Juiz de Fora informou, nessa terça-feira (17), que o resultado da primeira etapa do edital Murilão, referente à análise documental, foi divulgado.

De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), ao todo, 176 projetos foram aprovados e 42 ficaram pendentes. Os proponentes que não concordarem com a nota ou cujos projetos tiveram pendências têm até às 23h59 de quinta-feira, 19 de setembro, para recorrer. No total, 30 propostas foram desclassificadas. O resultado completo pode ser acessado por meio deste link.