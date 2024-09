O cantor e compositor Oswaldo Montenegro, um dos grandes nomes da música brasileira, sobe ao palco do Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora, neste sábado (21), às 20h. Com sua nova turnê "Celebrando 50 Anos de Estrada", Montenegro promete uma noite emocionante, com sucessos e momentos marcantes de sua trajetória. As portas do teatro serão abertas às 19h.

Segundo a organização do espetáculo, o "Celebrando 50 Anos de Estrada" vai além de um show musical, oferecendo uma viagem pela carreira do artista, com imagens de sua vida projetadas em um telão. No palco, Montenegro alterna entre violões de 6 e 12 cordas, interpretando grandes clássicos como “Bandolins”, “A lista” e “Lua e flor”, além de canções inéditas como “Lembrei de nós” e “O melhor da vida ainda vai acontecer”.

Acompanhado pela flautista Madalena Salles e pelo multi-instrumentista Alexandre Meu Rei, o cantor convida o público a reviver memórias e emoções que marcaram diferentes gerações.

Os ingressos para o show estão à venda online pelo site ou na bilheteria do Cine-Theatro Central.