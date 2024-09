Nessa quinta-feira (26), a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou o resultado da segunda etapa de análise do Edital Quilombagens 2024. Após avaliação da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura (Comic), 24 projetos foram aprovados.



De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), os proponentes que desejarem recorrer têm até a próxima terça-feira, 1º de outubro, para enviar o recurso por meio da plataforma Prefeitura Ágil, no protocolo de inscrição do projeto.

A lista completa dos projetos aprovados está disponível para consulta online.