O resultado final do Edital Quilombagens foi divulgado nessa quarta-feira (9), confirmando 18 projetos contemplados que receberão financiamento do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira (Funalfa). Dentre os selecionados, nove são da categoria de Ampla Concorrência, e os demais da categoria PPI (Pretos, Pardos e Indígenas). O resultado completo está disponível através deste link.



De acordo com a Funalfa, além dos contemplados, sete propostas foram classificadas como suplentes e poderão receber financiamento em caso de desistência ou impedimento. Todos os aprovados na categoria PPI deverão passar pela banca de heteroidentificação, marcada para o dia 29 de outubro, no Anfiteatro João Carriço, localizado na sede da Funalfa. O objetivo da banca é verificar a veracidade das autodeclarações de candidatos que concorreram como pretos, pardos ou indígenas. As informações sobre horários, documentos e procedimentos necessários também estão detalhadas no link do resultado final.

O Quilombagens 2024 recebeu 54 inscrições e conta com um montante de R$ 500 mil do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (Fumic). O edital visa fomentar ações culturais relacionadas à valorização da cultura negra e sua ancestralidade, promovendo iniciativas de agentes culturais locais.