Estão abertas até o dia 6 de novembro as inscrições para as oficinas temáticas do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. As oficinas temáticas são oferecidas para profissionais que buscam aperfeiçoamento, estudantes e entusiastas do cinema. As vagas são limitadas e, por isso, poderá haver seleção prévia dos candidatos, a partir das suas próprias afinidades com o tema.

Vão ser oferecidas 125 vagas, para diversas oficinas: Edição de Som para Cinema e Audiovisual, com Thiago Sobral; Assistência de Direção, com Janaína Ferreira; Documentário: Evocar palavras e arquivos, com Tomyo Costa Ito; Direção Cinematográfica, com Julio Martí; Direção de Fotografia: A luz no cinema em teoria e prática, com Tiago Scorza; Crítica Cinematográfica, com Luiz Carlos Oliveira Jr.; e Preservação Audovisual: História, Princípios e Práticas, um minicurso promovido pela Cipav e Minas é Cinema com a UFJF e ministrado por Lila Foster.





Sobre as oficinas:

Edição de Som para Cinema e Audiovisual

Professor: Thiago Sobral (técnico de som, editor, compositor e mixador)

Data: 13 a 15 de novembro

Horário: 9h às 13h

Vagas: 20

Local: Centro Cultural Pró-Música

Resumo: Aprenda a criar trilhas sonoras impactantes e explorar a relação entre som e imagem no cinema. O curso aborda técnicas de edição de som utilizando o software ProTools.

Assistência de Direção

Professora: Jana Ferreira (assistente de direção com vasta experiência em filmes, séries e publicidades)

Data: 13 a 15 de novembro

Horário: 9h às 13h

Vagas: 20

Local: Centro Cultural Pró-Música

Resumo: Descubra como funciona a rotina de um assistente de direção, desde a análise de roteiros até a gestão de equipe em um set de filmagem.

Documentário: Evocar Palavras e Arquivos

Professor: Tomyo Costa Ito (realizador audiovisual, pesquisador e professor)

Data: 14 a 16 de novembro

Horário: 9h às 13h

Vagas: 20

Local: Centro Cultural Pró-Música

Resumo: Aprenda a utilizar imagens de arquivo e entrevistas para criar documentários impactantes, explorando a relação entre história, memória e documentário.

Direção Cinematográfica

Professor: Júlio Martí (diretor, roteirista e pesquisador)

Data: 13 a 15 de novembro

Horário: 9h às 13h

Vagas: 25

Local: Centro Cultural Pró-Música

Resumo: Domine os fundamentos da linguagem cinematográfica e aprenda a criar narrativas visuais impactantes.

Direção de Fotografia

Professor: Tiago Scorza (diretor de fotografia, operador de câmera e editor)

Data: 13 a 15 de novembro

Horário: 9h às 13h

Vagas: 20

Local: Centro Cultural Pró-Música

Resumo: Descubra como a luz pode transformar uma cena e aprenda a utilizar equipamentos de iluminação para criar imagens cinematográficas.

Crítica Cinematográfica

Professor: Luiz Carlos Oliveira Jr. (professor, crítico de cinema e pesquisador)

Data: 13 a 16 de novembro

Horário: 10h às 13h

Vagas: 20

Local: Museu de Arte Murilo Mendes

Resumo: Desenvolva seu olhar crítico e aprenda a analisar filmes de forma aprofundada, escrevendo suas próprias críticas.

Preservação Audiovisual: História, Princípios e Práticas

Professora: Lila Foster (pesquisadora, preservadora audiovisual e curadora)

Data: 12 e 13 de novembro

Horário: 14h às 18h

Local: Museu de Arte Murilo Mendes

Vagas: ilimitadas

Resumo: Entenda a importância da preservação audiovisual e aprenda sobre os princípios básicos da conservação de filmes e outros materiais audiovisuais.

As inscrições podem ser feitas através do site primeiroplano.art.br.