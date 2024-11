O espetáculo musical, que mistura música e contação de histórias, traz à cena instrumentos indígenas, africanos e portugueses, como maraca, kalimba, sementes, tambores e viola de cabaça. A apresentação acontece no Teatro Solar, no domingo, dia 10, às 16h. Promovido pela Fundação ArcelorMittal. O espetáculo tem duração de 60 minutos, é indicado para crianças a partir de 8 anos e tem entrada gratuita.

Criado pelo músico Fabrício Conde e pela contadora de histórias Laura Delgado, que atua há mais de 25 anos na área, o espetáculo usa como pano de fundo o processo de construção da música no Brasil desde o período colonial. A peça mostra como as matrizes africanas e europeias, somadas às culturas indígenas, contribuíram para a formação musical do país.

No palco, o epetáculo traz brincadeiras musicais divertidas que substituem o excesso de barulho, frequentemente associado ao gosto musical infantil, promovendo uma interação inteligente e respeitosa com a plateia. Através do contato com as músicas dos povos originários, o público é convidado a recriar e ressignificar o que é apresentado, ampliando olhares tanto para dentro quanto para fora, em um espaço de diálogo proporcionado pelo espetáculo.

10 de novembro, domingo, às 16h.

Local: Teatro Solar

Endereço: Av. Presidente Itamar Franco, 2.104, São Mateus, Juiz de Fora, MG.

Entrada gratuita