A 23ª edição do evento acontece nesta terça-feira (12), a partir das 20h, em solenidade no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno. Até o próximo domingo (17), todos podem assistir às mostras de curtas produzidos por realizadores da região, do país e de toda a América do Sul, além de longas inéditos no circuito local. Todas as exibições de filmes acontecem no teatro municipal, sempre com entrada gratuita e acesso conforme disponibilidade de ingressos, que podem ser adquiridos na portaria do teatro.



Programação

O curta Trago, de João Pedro Fagundes, Laís Machado e Luiza Ratto, abre o festival nesta terça-feira. A produção foi realizada com recursos do próprio Primeiro Plano, através do Prêmio de Incentivo conquistado pelos diretores em 2023. Além dele, será exibido o longa-metragem A Hora da Estrela, um filme de Suzana Amaral produzido em 1985.

A Sessão Lanterninha acontece na quarta-feira (13), e na quinta (14), às 14h. Mais tarde, às 21h, acontecem as estreias dos longas, entre quarta e sábado (16).

Também entre quarta e sábado, às 16h, serão exibidos os filmes da Mostra Competitiva Regional, seguidos dos curtas da Mostra Competitiva Mercocidades, às 18h30.

No domingo (17), último dia do Primeiro Plano 2024, a programação inclui mostras do Audiovisual de Juiz de Fora, com sessões às 16h e 18h. Já a Cerimônia de Encerramento, com a premiação de filmes, acontece às 20h30.