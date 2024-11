O filme nacional "Ainda estou aqui" estreiou no dia sete desse mês e já foi assistido por mais de um milhão de pessoas em todo o país. A obra é candidato do Brasil para uma vaga no Oscar de 2025 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. Dirigida por Walter Salles, a obra conta a história de Eunice (interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro), uma mulher casada com um importante político precisa mudar sua vida completamente depois que ele é exilado durante a ditadura. Ela estudou Direito e se reinventou como uma ativista dos direitos humanos depois do assassinato do marido, Rubens Paiva (Selton Mello), pela ditadura militar em 1971. Em setembro, o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza.

Está disponível em cinemas da cidade de Juiz de Fora e da região.