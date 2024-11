O Festival Internacional de Corais (FIC) está de volta para sua 22ª edição, prometendo uma celebração vibrante da riqueza e diversidade cultural da música coral. Neste ano, o festival convida o público a mergulhar em uma experiência única que destaca a beleza das tradições corais brasileiras.

Com mais de 20 anos de história, o FIC, coordenado pelo maestro Lindomar Gomes, oferece apresentações de corais, bandas, congados, orquestras e shows de renomados artistas nacionais e internacionais. O festival já alcançou mais de 100 mil pessoas em cerca de 60 espaços em 15 cidades de Minas Gerais. Com entradas sempre gratuitas, o FIC promove a integração entre diversas manifestações da música e da cultura, tanto popular quanto erudita. Além das apresentações, o festival também oferece oficinas de canto coral e educação musical, promovendo aprendizado e intercâmbio de conhecimentos.

O Maestro Lindomar Gomes, coordenador do Festival Internacional de Corais (FIC), é um destacado profissional da música, formado em Canto, Canto Gregoriano e Regência Coral pela Fundação Clóvis Salgado (Palácio das Artes). Ele também é Técnico em Cultura pela Secretaria de Estado de Cultura e possui formação em Arte-Educação pela UEMG e Planejamento e Gestão Cultural pela PUC Minas.

À frente do Coral Ensaio Aberto, Lindomar desenvolve um projeto inovador que visa o resgate do canto coral, com foco em composições brasileiras. Sua experiência abrange a coordenação de diversos festivais em Minas Gerais, incluindo o Festival de Inverno de Itabira e o Festival de Verão de Pedro Leopoldo. Além disso, ele teve a oportunidade de atuar em atividades corais em países como Argentina, Cuba, Itália e Venezuela. Como idealizador e coordenador do FIC, Lindomar tem se dedicado a promover a música coral e a diversidade cultural. Em reconhecimento aos seus relevantes serviços à cultura mineira, recebeu a Medalha Tiradentes do governo de Minas Gerais.