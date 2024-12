Com inspiração na exposição de “Presépios da tradição natalina”, em cartaz no Museu de Cultura Popular da UFJF, o Forum da Cultura convida a comunidade a participar do “Laboratório de Criação Artística: construindo Presépios”, um espaço para desenvolvimento da criatividade e habilidade manuais na construção de presépios em formato 2D (obra bidimensional definida em duas dimensões planas – altura e largura - sem profundidade). O laboratório ocorre na terça-feira, dia 10 de dezembro, das 14h às 17h. As inscrições, gratuitas e abertas ao público em geral, podem ser realizadas através do link: https://bit.ly/LabCrArt_MCP



Ao longo do processo, os participantes poderão criar suas próprias versões da simbólica noite de dezembro, que trazem figuras icônicas como a humilde estrebaria em Belém, as figuras do menino Jesus na manjedoura, a Sagrada Família, os três Reis Magos, os pastores, a estrela, os anjos e os animais do estábulo. Para isso, poderão utilizar materiais disponibilizados pelo Forum, como papéis, jornais, revistas, giz de cera e lápis de cor. Os participantes também poderão trazer outros materiais como retalhos de tecido e linhas, glitter e lantejoulas, por exemplo.



Para a elaboração dos presépios, seguindo a proposta de formato 2D, as principais técnicas a serem utilizadas são o desenho, a colagem e a dobradura. Cada uma delas, como suas especificidades, permitem experiências manuais diferenciadas e resultados surpreendentes que, inclusive, estarão expostos entre os dias 17 e 20 de dezembro, na Galeria de Arte do Forum da Cultura.



Importante destacar que não se trata de uma oficina na qual serão ministradas técnicas artísticas. Trata-se de um espaço coletivo, em que cada participante terá a chance de expressar suas próprias habilidades e talentos. O laboratório será mediado pelos conservadores e restauradores de bens culturais do Forum da Cultura, Franciane Lúcia e Saulo Machado.