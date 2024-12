O pianista mineiro Gustavo Figueiredo é a atração desta quinta-feira (12) no VI Jazz

& Blues Festival. O repertório combina autorais, em especial do seu mais recente álbum Antes do

fim e ainda releituras de importantes nomes da música brasileira como Gilberto Gil, Dominguinhos,

Tom Jobim, Dori Caymmi e Luiz Gonzaga. O show acontece na Versus (Rua Eugênio do Nascimento,

nº 815 - Aeroporto), a partir das 21h. A entrada é gratuita.

O trio formado pelo pianista Gustavo Figueiredo, o baixista Adriano Campagnani e o

baterista Bruno Souza é conhecido pela performance musical que mistura elementos e ritmos

brasileiros tradicionais com uma linguagem jazzística contemporânea. Desta forma, os músicos

aproveitam a liberdade criativa para criar e improvisar a cada música e, assim, tem-se uma

apresentação com um caráter de frescor artístico e de curiosidade. Curiosidade para ver como tal

música vai ser performada desta vez.

Gustavo possui uma longa e bem-sucedida trajetória musical. Em 2005, foi o vencedor do

Prêmio BDMG Jovem Instrumentista e, em 2007, foi premiado no VII Prêmio BDMG Instrumental.

Já se apresentou ao lado de grandes nomes da música brasileira como Vander Lee, Beto Guedes,

Nivaldo Ornelas, Marku Ribas, Leila Pinheiro, Paula Lima, Toninho Horta, dentre muitos outros.

A realização desta apresentação conta com o apoio institucional dado pelo Governo Federal

e o Governo Estadual por meio da Lei Paulo Gustavo. Toda a programação do Vi Jazz & Blues

Festival é gratuita. Para mais informações, confira no Instagram: https://www.instagram.com/vijazzeblues/