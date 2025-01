A artista LGBTQIAPN+ Ti Tiago de lança seu 17° videoclipe em Juiz de Fora neste domingo, "Transa de Verão", um funk raiz com pegada carioca e coreografias inspiradas nas dancinhas do TikTok. Com muita sensualidade e energia, a faixa promete ser o hit do verão.

A pré-estreia acontece no sábado, 18 de janeiro, no Rocket Pub, durante a Festa Glitter, que celebra sua 10ª edição com Super Open Bar e mais de dez atrações locais e do Rio de Janeiro.

O videoclipe e a música estarão disponíveis em todas as plataformas digitais a partir de domingo, 19 de janeiro.