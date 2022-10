Foto: Pixabay - Semana Muncipal dos direitos humanos começam nesta sexta (14)

Começa na próxima sexta-feira (14) a Semana Municipal dos Direitos Humanos Clodsmidt Riani. O evento será sediado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, que irá realizar uma série de atividades para debater a data.



Com iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Casa Legislativa, a Semana Municipal dos Direitos Humanos é presidida pela vereadora Tallia Sobral (PSOL) e composta ainda pela parlamentar Cida Oliveira (PT) e pelos vereadores Nilton Militão (PSB) e Bejani Júnior (PODE). Os trabalhos começam no próximo dia 14 e vão até o dia 27 deste mês.



Confira a programação completa:



Sexta-feira, 14/10, das 14 às 18h - Plenário da CMJF:



- Palestra: Violação dos direitos das pessoas encarceradas como política cotidiana e as lições do Carandiru que o Estado despreza: a perpetuação do encarceramento em massa, a violência policial e o racismo institucional no Brasil contemporâneo, com Luciana Boiteux, Luciana Haider e Ricardo Braida;

- Apresentação do Relatório de Visita da Comissão de Direitos Humanos da ALMG de 11 de maio de 2022 nas penitenciárias de José Edson Cavalieri e Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora;

- Titulação simbólica dos membros do Fórum de Direitos Humanos e Assuntos Prisionais de Juiz de Fora.



Quinta-feira, 20/10, das 14h às 17h - Parque Halfeld:



- Auxílio jurídico gratuito com equipe de advogados;

- Atendimento básico de saúde com equipe de enfermagem;

- Atendimento para requisição de documentos a partir do CAC.



Quinta-feira, 27/10, 16h - Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) (Rua Vitorino Braga, 126, Bairro Vitorino Braga):



- Roda de mulheres com o 8M e entidades parceiras com o tema “Direitos Humanos para todos: dignidade para as pessoas em privação de liberdade, para seus familiares e amigos”.





