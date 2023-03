Com intuito de promover a prática e visibilidade da inclusão social, o Grupo Estação dos Barbeiros promoverá na próxima terça-feira, 21 de março, atendimentos gratuitos à crianças e adultos com a Síndrome de Down, data em que é celebrado o Dia Mundial das pessoas com a condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 em suas células, em vez de dois. Na ocasião, serão promovidos serviços de cortes de cabelo, higienização capilar, barboterapia, sobrancelhas e muita diversão no espaço kids.

A ação será concentrada na unidade localizada na Rua São Mateus, 674, próximo à Igreja, das 10h às 18h, e já conta com importantes parceiros, como o Instituto Bruno e Apae que levarão seus assistidos para aproveitar os momentos de cuidado e beleza. Além deles, neste dia, qualquer pessoa com Síndrome de Down, poderá procurar a unidade para receber os cuidados especiais gratuitos. Na ocasião, o médico pediatra dos ambulatórios de Autismo e Síndrome de Down de Juiz de Fora, Antônio Aguiar, também participará do evento.

Essa é mais uma das ações sociais promovidas através do “Projeto Estilo e Cuidados Para Todos”, desenvolvido pelo Grupo Estação. De acordo com Maycon Gonçalves, proprietário do Grupo, a ação busca incentivar a integração de todos, promovendo assim a inclusão: “A ideia é fazer o bem trazendo visibilidade à causa. Afinal, precisamos de menos pré-conceitos e mais amor entre as pessoas, independente, de suas condições”.

O Grupo Estação dos Barbeiros já atende o público diversificado, promovendo a inclusão desde sua inauguração, em 2013. Mas foi em 2018, que se iniciou um processo de especialização em atendimento inclusivos, com destaque para a área do Transtorno Espectro Autismo. Entre pesquisas, entrevistas com pais e profissionais da área e cursos feitos, a Estação dos Barbeiros adaptou métodos de atendimento humanizado e personalizado de acordo com a necessidade de cada pessoa a ser atendida. O espaço físico também foi adaptado com rampas de acessibilidade, espelhos verticais e lavatórios móveis para o melhor atendimento de pessoas com deficiência física. Alguns materiais de uso dos profissionais também foram adaptados, como por exemplo, a máquina de corte de cabelo mais silenciosa que as demais.

Através das ações sociais do Projeto “Estilo e Cuidados para Todos”, promovidas pelo menos duas vezes ao mês, o grupo também promove atendimentos gratuitos a dezenas de pessoas assistidas por instituições carentes de Juiz de Fora e pessoas da sociedade que precisam, mas não podem pagar.

