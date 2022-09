SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os acionistas do Twitter aprovaram nesta terça-feira (13) a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk por US$ 44 bilhões (R$ 227, 8 bilhões), deixando o futuro do negócio para uma batalha judicial na qual o empresário tenta deixar a transação.

A votação ocorreu em uma assembleia geral que durou alguns minutos e na qual a maioria dos votos foi feita pela internet.

O Twitter recorreu à Justiça para fazer Musk cumprir seu compromisso de adquirir a empresa e um julgamento está marcado para o próximo mês.