RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os sistemas solares usados para geração própria no Brasil saltaram de 8,4 gigawatts de potência instalada em dezembro do ano passado para 13 gigawatts alcançados neste mês, segundo a Absolar (associação do setor).

São fontes instaladas em telhados, fachadas e pequenos terrenos de residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

O avanço é atribuído a fatores como a procura por alternativas para driblar o alto custo da conta de luz e o marco legal da micro e minigeração de energia, que manteve isenção até 2045 de componentes tarifários para quem já tem a fonte instalada e para os pedidos feitos 12 meses após a publicação da lei.

A Absolar contabiliza cerca de 1,2 milhão de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede.

Os estados líderes em potência instalada são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina, segundo a entidade.