SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O aeroporto de Heathrow, em Londres, anunciou que sua operação pode sofrer alterações para evitar barulho durante o funeral da rainha Elizabeth 2ª nesta segunda-feira (19).

Ainda de acordo com Heathrow, para facilitar a procissão do caixão até a capela de Windsor na segunda, estradas ao redor do aeroporto serão fechadas.

Os passageiros afetados pela mudança serão avisados pelas companhias aéreas e, caso recebam o aviso de que seu voo foi cancelado ou de que ficou sem assento, a recomendação é para não comparecer ao terminal.

Nesta quarta (14), o caixão que carrega o corpo da rainha foi levado do Palácio de Buckingham até o Salão de Westminster. O local foi aberto ao público, que foi autorizado a caminhar em volta do caixão. A visitação será permitida dia e noite até às 6h30 da próxima segunda-feira (19), quando terá início o funeral na Abadia de Westminster e o enterro no Castelo de Windsor.