SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo Boat Show, que começa no dia 23 e vai reunir cem expositores na capital paulista, espera movimentar R$ 320 milhões em negócios e receber mais de 40 mil pessoas durante os seis dias de exposição.

O Intermarine 24M é apontado pela organização do evento como o maior entre as 123 embarcações expostas, com 24 metros de comprimento total e três andares. A Intermarine não divulga o preço, mas representantes do setor estimam valor acima de R$ 35 milhões.

A Azimut, empresa italiana que produz barcos de luxo, levará ao evento o Azimut 62, com 18 metros de comprimento total e custo de R$ 14,9 milhões, segundo a companhia.

A lancha tem móveis feitos à mão por artesãos italianos, acabamentos de pedra e madeiras nobres, além da evolução tecnológica que acompanha o equipamento.