SÃO PAULO, SP, E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) publicou, na edição desta quinta-feira (15) do Diário Oficial da União, o edital do concurso com mil vagas de técnicos do seguro social, cargo que exige ensino médio completo.

O salário oferecido é de R$ 5.905,79 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições começam às 10h desta sexta-feira (16), no site cebrasp.org.br, e vão até as 18h do dia 3 de outubro. A taxa de participação, no valor de R$ 85, pode ser paga até o dia 21 de outubro.

A remuneração inicial de até R$ 5.905,79 corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

Do total de mil vagas, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 destinadas a pessoas negras.

GOVERNO ESPERA 1,5 MILHÃO DE INSCRITOS

O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, diz que a expectativa é chegar a 1,5 milhão de inscrições. No último concurso do INSS, publicado em dezembro de 2015, foram mais de 1 milhão de participantes para 950 vagas e o cargo de técnico do seguro social teve disputa de 1.304 candidatos por vaga.

SELEÇÃO TERÁ TREINAMENTO DE 180 HORAS

O concurso terá duas fases de eliminação: prova e curso de formação. O treinamento será presencial, eliminatório e classificatório nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Os candidatos que forem selecionados receberão metade do salário nessa etapa.

O curso poderá ter duração de 30 ou 45 dias. No edital, consta que serão 180 horas de treinamento.

VAGAS DISTRIBUÍDAS ONDE HÁ MAIS FALTA DE SERVIDORES

Há postos em todas as regiões, com foco em locais onde há déficit maior de servidores.

O estado de São Paulo terá 138 vagas, oito delas na capital. As demais estão em municípios da Grande São Paulo, Baixada Santista, litoral paulista e interior. Os locais do estado com mais postos nesta seleção são Santos, Jundiaí e Araraquara.

A abertura de vagas era esperada por candidatos de concursos e por sindicatos de funcionários do órgão. O INSS tem 14,5 mil técnicos do seguro social. Segundo a Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde), o déficit é de aproximadamente 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos de técnico e de analista do seguro social e as mil vagas do concurso de 2022 não serão suficientes.

"É fato que mil vagas não são suficientes, mas é um início", disse Oliveira durante a entrevista a jornalistas.

O concurso prevê a possibilidade de preenchimento, ao longo do prazo de validade da seleção, de até 3.385 vagas. Serão classificados inicialmente 3.385 candidatos, mas apenas os mil mais bem colocados serão contratados. A seleção terá validade de um ano, a contar a partir da data final de homologação.

Para ocupar o cargo de técnico do seguro social os candidatos precisam ter concluído o ensino médio ou curso técnico equivalente; ter nacionalidade brasileira ou portuguesa; estar em gozo dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, no caso do candidato do sexo masculino; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos e ter aptidão física e mental para o exercício do trabalho.

Entre as funções dos aprovados estará atendimento ao público, assessoria em processos administrativos, tramitação e movimentação de processos e documentos, estudos, pesquisas e levantamentos de informações. Oliveira destaca que é imprescindível que o candidato goste de lidar com o público, porque todos terão de fazer atendimento à população.

PROVA TERÁ SISTEMA QUE DIFICULTA 'CHUTES'

O edital do último concurso do INSS foi publicado em dezembro de 2015. A validade da seleção pública, que também foi organizada pela Cebraspe (antigo Cespe/UnB), expirou no segundo semestre de 2018.

A Cebraspe foi a banca nas duas últimas seleções do órgão. "Existe um universo muito grande de questões recentes da Cebraspe para o treino dos nossos alunos", relata Arthur Lima, um dos sócio-fundadores do Direção Concursos e ex-auditor da Receita Federal.

As provas objetivas terão a duração de 3h30 com 50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 perguntas sobre conhecimentos específicos. Embora haja um movimento que busca o adiamento das provas para fevereiro, para que os candidatos tenham mais tempo de estudar, essa hipótese está descartada, segundo o INSS.

Serão 120 questões de múltipla escolha, com alternativas que devem ser classificadas como certas ou erradas e erros anulando acertos. Segundo especialistas, esse modelo de prova penaliza o chute e dificulta o acerto por eliminação.

FEDERAÇÃO CRITICA AUSÊNCIA DE VAGAS PARA ANÁLISE DO BPC

Segundo Viviane Peres, diretora da Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde), as mil vagas serão insuficientes para resolver um dos principais problemas do INSS: a fila de espera para a concessão de benefícios.

"Não dá um servidor por agência no INSS, são cerca de 1.500 agências", diz.

A Fenasps também critica a ausência de vagas para analistas do seguro social. "Há uma demanda muito grande do BPC (Benefício de Prestação Continuada), que conta com 600 mil pessoas na fila, entre pessoas com deficiência e idosos, e esse benefício necessita de uma avaliação social por um analista do seguro social com formação em serviço social. Se temos toda essa fila, que é histórica e só se amplia cada vez mais, seria necessário ter aberto vagas para analistas do seguro social com essa formação específica."

*

CONCURSO INSS 2022

Total de vagas: 1.000

Cargo: técnico do seguro social

Escolaridade: ensino médio

Salário: até R$ 5.905,79

Inscrições: das 10h de 16 de setembro às 18h de 3 de outubro

Taxa: R$ 85 (pagamento até 21 de outubro)

Onde se inscrever: cebraspe.org.br

Provas: previstas para 27 de novembro

Curso eliminatório: previsto para janeiro de 2023