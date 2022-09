Atualmente, seis contratos estão em produção, sendo Búzios o responsável pela maior produção (422 mil bpd), seguido de Sépia (100 mil bpd), Libra (86 mil bpd), Atapu (72 mil bpd), Entorno de Sapinhoá (7 mil bpd) e Sudoeste de Tartaruga Verde (4 mil bpd). A média diária da parcela do óleo da União nos contratos, em julho, atingiu 27,9 mil barris, sendo a maior parte oriunda de Libra (13,4 mil bpd).

Gás natural

Em relação ao gás natural, o boletim revela que a produção com aproveitamento comercial apresentou média de 1,97 milhão de metros cúbicos diários (m³/dia), sendo 1,78 milhão de m³/dia oriundos do Contrato de Partilha de Produção (CPP) de Búzios, 157 mil m³/dia do CPP do Entorno de Sapinhoá e 28 mil m³/dia do CPP do Sudoeste de Tartaruga Verde. O resultado ficou 19% acima do apurado no mês de junho e foi puxado pelo incremento da produção de Búzios, segundo a PPSA.

Notícias relacionadas:

Tags:

Economia | Gás Natural | Petróleo