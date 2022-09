SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um golpista se passando pelo ator sul-coreano Park Bo Gum, conhecido pelos doramas "Hello Monster" e "Responde 1988", extorquiu cerca de R$ 50 mil de uma mulher de Ribeirão Preto (SP).

Um alerta sobre o golpe foi emitido pelo consulado da Coreia do Sul em São Paulo na última quarta-feira (14). Segundo o comunicado, a vítima sempre acompanhou novelas e filmes coreanos e é fã declarada da cultura do país.

O golpe ocorreu após ela seguir e trocar mensagens com um perfil falso do ator no Instagram. Acreditando que conversava com Park, a vítima confiou quando ele disse que viria ao Brasil para conhecê-la.

Para que isso acontecesse, contudo, o golpista disse que a vítima precisaria pagar multas contratuais à agência dele, que o emprestaria. O valor, de cerca de R$ 50 mil, depois seria devolvido integralmente a ela.

"Acredita-se que o autor do crime seja um brasileiro que, agindo de má-fé, teria se passado pelo artista. Infelizmente, a vítima caiu no golpe tendo prejuízo financeiro e se endividando", diz o comunicado do consulado.

"O Consulado manifesta a sua estima a todos os fãs da cultura coreana, e os alerta para que tomem precauções, evitando serem vítimas de golpes".

VEJA AS DICAS DO CONSULADO COREANO PARA EVITAR CAIR EM GOLPES

-Desconfie de perfis de redes sociais que entram em contato apresentando-se como celebridades

-Artistas coreanos e agências nunca exigem quantias em dinheiro

-Em caso de suspeita de golpe, faça um boletim de ocorrência ou entre em contato com a embaixada e/ou consulado