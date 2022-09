SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Copom (Comitê de Política Monetária) manteve a Selic em 13,75%, após 12 altas seguidas. Desde que o Banco Central começou a subir a taxa básica de juros para conter a inflação, o consumidor com parcela no cartão de crédito já pagou R$ 93 a mais de juros.

Segundo cálculos da Anefac (Associação Nacional de Executivos), os juros do rotativo no acumulado dos últimos 12 meses do cartão de crédito chegam a 397,23%.

Pegar um empréstimo pessoal também ficou mais caro no último ano. O crédito de R$ 5.000 para pagamento em 12 meses ao banco tinha parcelas de R$ 507,72 há um ano, por exemplo. A mesma parcela agora é de R$ 537,41. No total, a dívida que custaria cerca de R$ 6.093 em janeiro de 2021 ficou em R$ 6.449.

O empréstimo de R$ 500 com uma financeira para pagar em 12 parcelas custa R$ 44,42 a mais e se torna uma dívida de R$ 768,3.

No financiamento de um veículo de R$ 40 mil em 60 prestações, o brasileiro termina pagando R$ 71.573,23. São R$ 13 mil a mais do que pagaria quando a Selic estava em 2%.

A manutenção da Selic responde ao recuo da inflação. Só no mês passado, o índice oficial de inflação do país recuou 0,36%, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No acumulado em 12 meses, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficou em 8,73%.

A redução das alíquotas de ICMS na energia elétrica e nos combustíveis impactaram a inflação. Após as medidas legislativas, o país registrou dois meses de deflação (em julho e agosto).

O Copom volta a se reunir em 25 e 26 de outubro para ajustar o patamar da Selic.

CONFIRA AS PARCELAS DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO PAÍS

Linha de crédito - Janeiro/21 - Selic 2% a.a. - - Junho/22 - Selic 13,75% a.a. -

Mês - Ano - Mês - Ano

Juros do comércio - 4,66% - 72,73% - 5,39% - 87,76%

Cartão de crédito - 11,19% - 257,10% - 14,30% - 397,23%

Cheque especial - 7,10% - 127,76% - 8,07% - 153,78%

Financiamento de veículos - 1,34% - 17,32% - 2,15% - 29,08%

Empréstimo pessoal bancos - 3,18% - 45,59% - 4,15% - 62,90%

Empréstimo pessoal financeira - 6,21% - 106,06% - 7,32% - 133,44%

SIMULAÇÕES DE CRÉDITO COM A SELIC

Compra de uma geladeira - preço à vista R$ 1.500 - financiada em 12 meses (0+12)

Selic - Taxa mensal - Quantidade de parcelas - Valor da parcela - Total pago

Com Selic de 2% a.a. - 4,66% - 12 - R$ 166,01 - R$ 1.992,10

Com Selic de 13,75% a.a. - 5,39% - 12 - R$ 172,98 - 2.075,77

Elevação de - - - R$ 6,97 - R$ 83,67

Cheque especial utilização por 20 dias de R$ 1.000

Selic - Taxa mensal - Valor dos juros

Com Selic de 2% a.a. - 7,10% - R$ 47,33

Com Selic de 13,75% a.a. - 8,07% - R$ 53,80

Elevação de - R$ 6,47

Cartão de crédito - Utilização do rotativo por 30 dias de R$ 3.000

Selic - Taxa mensal - Valor dos juros

Com Selic de 2% a.a. - 11,19% - R$ 335,70

Com Selic de 13,75% a.a. - 14,30% - R$ 429

Elevação de - - R$ 93,30

Empréstimo pessoal no valor de R$ 5.000 financiado com banco em 12 meses (0+12)

Selic - Taxa mensal - Quantidade de parcelas - Valor da parcela - Total

Com Selic de 2% a.a. - 3,18% - 12 - R$ 507,72 - R$ 6.092,67

Com Selic de 13,75% a.a. - 4,15% - 12 - R$ 537,41 - R$ 6.448,90

Elevação de - - - R$ 29,69 - R$ 356,22

Compra de um veículo com preço à vista de R$ 40 mil financiado em 60 meses (0+60)

Selic - Taxa mensal - Quantidade de parcelas - Valor da parcela - Total pago

Com Selic de 2% a.a. - 1,34% - 60 - R$ 974,42 - R$ 58.465,40

Com Selic de 13,75% a.a. - 2,15% - 60 - R$ 1.192,89 - R$ 71.573,23

Elevação de - - - R$ 218,46 - R$ 13.107,83

Simulações feitas pela Anefac com a elevação da Selic para 13,75% ao ano